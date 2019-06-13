«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. За день он научился материться (обновлено) Он доступен в мобильном приложении для iOS
Обновление: Добавлена информация о сбоях в работе Олега
«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. Он говорит голосом актера Никиты Прозоровского и доступен в мобильном приложении банка для iOS.
В приложениях для Android он появится позже, отметили в банке. Сейчас Олег может рассказывать пользователям о работе банка, задавать им уточняющие вопросы, совершать банковские переводы на счета «Тинькофф» и Сбербанка, записывать клиентов в салоны красоты, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты в кино, искать скидки и общаться на разные темы.
В банке заверили, что в будущем голосовой помощник также сможет заказывать такси, управлять бронированиями, покупать билеты в театры, на концерты и спортивные мероприятия, записывать на приемы к врачу и оплачивать счета. Олега обучают с помощью технологий распознавания речи и нейросетей.
Чтобы начать общение с голосовым помощником, нужно сказать «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!». Найти его также можно в разделе «Чат». Чтобы узнать о возможностях помощника, можно спросить его «Что ты умеешь?».
UPD (18:40): Пользователи голосового помощника заметили, что Олег использует грубые выражения и мат.
В пресс-службе «Тинькофф-банка» на это ответили, что Олег недавно появился на свет и только учится работать с открытыми данными. «Мы стараемся уберечь его от дурного влияния окружающего мира, но не всегда это получается», — прокомментировали представители банка. Они добавили, что голосового помощника отправили на доработку.
Источник: пресс-служба «Тинькофф»
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