Обновление: Добавлена информация о сбоях в работе Олега

«Тинькофф» представил голосового помощника по имени Олег. Он говорит голосом актера Никиты Прозоровского и доступен в мобильном приложении банка для iOS.

В приложениях для Android он появится позже, отметили в банке. Сейчас Олег может рассказывать пользователям о работе банка, задавать им уточняющие вопросы, совершать банковские переводы на счета «Тинькофф» и Сбербанка, записывать клиентов в салоны красоты, бронировать столики в ресторанах, покупать билеты в кино, искать скидки и общаться на разные темы.

В банке заверили, что в будущем голосовой помощник также сможет заказывать такси, управлять бронированиями, покупать билеты в театры, на концерты и спортивные мероприятия, записывать на приемы к врачу и оплачивать счета. Олега обучают с помощью технологий распознавания речи и нейросетей.