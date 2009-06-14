Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces
7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие
7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces

7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces
White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие

Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом

Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом
Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться

Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016

Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016
The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна

В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров

Авторы проекта «Вторая улица» собирают деньги на открытие антикафе со швейными и вышивальными машинками, гладильным прессом и раскроечными столами.

В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров

В «Новинском пассаже» открылся музейный магазин

Музейный магазин «Шалтай-Болтай» открылся в торговом центре «Новинский» в минувший четверг.

В «Новинском пассаже» открылся музейный магазин

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.

Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес
Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес В рамках проекта Practicum: British Fashion, Стефан Сигель — создатель Not Just a Label, одной из наиболее уважаемых сегодня платформ для начинающих модных дизайнеров в интернете, – рассказал о бюджете и планировании модного бизнеса. The Village публикует его советы для молодых дизайнеров, планирующих создать свой модный бизнес.
Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес

Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес
В рамках проекта Practicum: British Fashion, Стефан Сигель — создатель Not Just a Label, одной из наиболее уважаемых сегодня платформ для начинающих модных дизайнеров в интернете, – рассказал о бюджете и планировании модного бизнеса. The Village публикует его советы для молодых дизайнеров, планирующих создать свой модный бизнес.

Showroom “Fashion File” 19 мая открылся новый showroom "Fashion File"

Showroom “Fashion File”