7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие
7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
Как студенты «Британки» изобретают игрушки со смыслом Тамагочи 2.0, «Нематрешки» и чехлы для смартфонов, которые заставляют владельцев общаться
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
В Москве хотят открыть антикафе для дизайнеров
Авторы проекта «Вторая улица» собирают деньги на открытие антикафе со швейными и вышивальными машинками, гладильным прессом и раскроечными столами.
В «Новинском пассаже» открылся музейный магазин
Музейный магазин «Шалтай-Болтай» открылся в торговом центре «Новинский» в минувший четверг.
Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес В рамках проекта Practicum: British Fashion, Стефан Сигель — создатель Not Just a Label, одной из наиболее уважаемых сегодня платформ для начинающих модных дизайнеров в интернете, – рассказал о бюджете и планировании модного бизнеса. The Village публикует его советы для молодых дизайнеров, планирующих создать свой модный бизнес.