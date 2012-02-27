Хозяева: Маша — дизайнер одежды и художник, Витя — графический дизайнер, иллюстратор Комнат: 3

Метраж: 75 кв. м

Потолки: 4 м

Витя и Маша въехали в просторную полупустую квартиру в середине 2010 года, увидев в газете объявление о том, что сдается квартира под офис с «полами в не новом состоянии». Позже выяснилось, что полы были отличные, просто не лакированные, а само пространство частично заполнено старой мебелью. Хозяин квартиры живет в Европе и разрешил жильцам поменять всё. Так постепенно Витя и Маша покрасили стены, стеллажи, комоды и привели в порядок старую мебель середины прошлого века. Ребята изначально решили делать ремонт минимальными средствами. Маша искала б/у мебель в комиссионках и в интернете — нашлось раскладное кресло и два рабочих стола, которые покрасили в белый цвет. Часть мебели поставили на колеса. Маша и Витя часто путешествуют, поэтому в квартире много предметов с барахолок, заграничных и местных — одесских и киевских. На стенах развешаны работы друзей-художников и хозяев квартиры, многие картины можно увидеть в блоге. Атмосфера в квартире рабочая, хотя иногда здесь проходят спонтанные вечеринки. У каждого есть свое рабочее место. Витя занимается графическим дизайном и версткой, поэтому в стеллажах и шкафах хранится много журналов и книг. Маше нужно место для работы с манекеном и выкройками. В гости к паре часто приезжают друзья, а в квартире проходят фото- и видеосъемки.