Квартира недели (Киев) Трехкомнатная квартира с винтажными деталями и мобильной мебелью.
Хозяева: Маша — дизайнер одежды и художник, Витя — графический дизайнер, иллюстратор
Комнат: 3
Витя и Маша въехали в просторную полупустую квартиру в середине 2010 года, увидев в газете объявление о том, что сдается квартира под офис с «полами в не новом состоянии». Позже выяснилось, что полы были отличные, просто не лакированные, а само пространство частично заполнено старой мебелью. Хозяин квартиры живет в Европе и разрешил жильцам поменять всё. Так постепенно Витя и Маша покрасили стены, стеллажи, комоды и привели в порядок старую мебель середины прошлого века.
Ребята изначально решили делать ремонт минимальными средствами. Маша искала б/у мебель в комиссионках и в интернете — нашлось раскладное кресло и два рабочих стола, которые покрасили в белый цвет. Часть мебели поставили на колеса. Маша и Витя часто путешествуют, поэтому в квартире много предметов с барахолок, заграничных и местных — одесских и киевских. На стенах развешаны работы друзей-художников и хозяев квартиры, многие картины можно увидеть в блоге.
Атмосфера в квартире рабочая, хотя иногда здесь проходят спонтанные вечеринки. У каждого есть свое рабочее место. Витя занимается графическим дизайном и версткой, поэтому в стеллажах и шкафах хранится много журналов и книг. Маше нужно место для работы с манекеном и выкройками. В гости к паре часто приезжают друзья, а в квартире проходят фото- и видеосъемки.
Большая комната — рабочая зона Вити.
Принт на подушке — анатомическая иллюстрация.
Иногда вечерами на полку ставят проектор и устраивают просмотр фильмов или поют караоке.
Утка на полке за полдоллара — находка из секонд-хенда на Лесном.
Ребята собирают пластинки.
Встроенный шкаф.
Старые чемоданы нашли возле мусорки около Машиного института. Трюмо в спальне было изначально, его привели в порядок и покрасили в красный цвет.
Маша собирает старые металлические шкатулки. Некоторые Витя привез с барахолки в Барселоне, но большинство нашли на блошиных рынках в Одессе и Киеве.
Маша занимается дизайном одежды, поэтому переделывать мебель тоже решила сама: верхнее отделение шкафа в коридоре сняли, перевернули на бок, покрасили, прикрутили колеса, заменили ручки, и получился комод с дверцами на внешней стороне столешницы.
Портрет Фриды Кало привезли из Лондона вместе с индийскими ручками.
Машина мастерская, на стеллаже фото из последней фотосессии ее коллекции.
Велосипед друга Саши ждет весны.
Рабочее место Маши.
На стене репродукция картины Пикассо.
Около Машиного института ребята нашли выброшенный бюст Максима Горького, который стал частью интерьера кухни.
Фарфоровая рука из Нью-Йорка, игрушка RCR Khomenko.
Мексиканскую фигурку скелета привез из Берлина стрит-художник Саша Гомер.
Фотография Машиной бабушки в детстве.
Комментарии
хотелось бы глянуть)))) что ж пригласите фотографа
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