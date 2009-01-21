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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве появились кампусы волонтеров-реставраторов

Они начали работу в рамках сотрудничества ВООПиИК и французского волонтерского объединения Rempart

В Москве появились кампусы волонтеров-реставраторов

Путин предложил вернуть Кремлю исторический облик

Сейчас на их месте находится административный 14-й корпус

Путин предложил вернуть Кремлю исторический облик

Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцы В крошечном ирландском городке Болтингласс есть всё, что можно связывают с этой страной – море зелёных оттенков, плющ, овцы, каменные постройки, монастыри,&nbsp; хоть и не действующие, хендж, дух друидов, героическое прошлое, рыжие прохожие, галльский язык, пабы, Guinness… Только не называйте Гиннесс пивом – обидятся)) Это стаут. Пинта здесь стоит почти в 2 раза дешевле,чем в столице –...

Болтингласс: Guinness, друиды, цистерцианцы