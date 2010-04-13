Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Полевая кухня: Уличная еда на примере Пикника «Афиши» The Village сходил на Пикник «Афиши», чтобы выяснить, чем ресторанная еда отличается от уличной и что готовят на больших городских праздниках.
Необыкновенные цветочные десерты Десерт - это всегда удовольствие. Вкус, сладость, тает на языке… Но давайте не будем забывать про визуальное удовольствие, десерт должен быть красив, а у нас на сайте он должен быть необычно красив, неожиданно. Десерт, который мы приготовим сегодня, непременно вызовет бурю эмоций у ваших гостей. Встречайте, наш десерт.
Айс.Айс-айс,бэйби Так уж вышло,что с наступлением тепла,я первая стою в очереди за мороженным.Хотя и без тепла(зимой) я в очереди за мороженным первая.Но вкуснее магазинного мороженного только домашнее-этим и займёмся.