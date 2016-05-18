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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца

В Москве открылся семейный ресторан «На Мосфильмовской»

Новое место — совместный проект Тахира Холикбердиева и Алексея Губкина

В Москве открылся семейный ресторан «На Мосфильмовской»

Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели

Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели
Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village

При пожаре в строящемся доме на Мосфильмовской улице пострадал один человек

Еще 16 человек удалось спасти

При пожаре в строящемся доме на Мосфильмовской улице пострадал один человек

В здании на Мосфильмовской произошел пожар

На место выехали специалисты

В здании на Мосфильмовской произошел пожар

Похитителей памятника Леонову приговорили к 2,5 годам колонии

Все осуждённые являются уроженцами Узбекистана

Похитителей памятника Леонову приговорили к 2,5 годам колонии