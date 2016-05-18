Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
В Москве открылся семейный ресторан «На Мосфильмовской»
Новое место — совместный проект Тахира Холикбердиева и Алексея Губкина
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
При пожаре в строящемся доме на Мосфильмовской улице пострадал один человек
Еще 16 человек удалось спасти
Похитителей памятника Леонову приговорили к 2,5 годам колонии
Все осуждённые являются уроженцами Узбекистана