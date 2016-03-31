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Виктор Пивоваров в «Гараже»: Что нужно знать о творчестве московского соцартиста
Гид The Village

Виктор Пивоваров в «Гараже»: Что нужно знать о творчестве московского соцартиста Детское, мистическое и чувственное — на выставке «След улитки»

Гид The Village

Виктор Пивоваров в «Гараже»: Что нужно знать о творчестве московского соцартиста Детское, мистическое и чувственное — на выставке «След улитки»