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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро» Схема и подробности Московских центральных диаметров
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»

Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»
Схема и подробности Московских центральных диаметров

На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку

В освещении будет преобладать белый цвет

На 16 мостах МЦК установят светодиодную подсветку

На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона

Конец вагона обозначается на полу и на колоннах

На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона

МЦК и пригородные электрички подключат к единой сети Wi-Fi в Москве

Это случится в 2017 году

МЦК и пригородные электрички подключат к единой сети Wi-Fi в Москве

На МЦК возник сбой из-за непогоды

Поезда ходят с задержками из-за обледенения контактного провода

На МЦК возник сбой из-за непогоды

Открылась последняя станция МЦК

Теперь в Москве работают все остановки кольца

Открылась последняя станция МЦК

4 ноября в Москве откроется новая станция МЦК

«Зорге» станет 30-й работающей станцией на кольце

4 ноября в Москве откроется новая станция МЦК

11 октября в Москве откроются две новые станции МЦК

До этого пассажирам были доступны только 26 остановок

11 октября в Москве откроются две новые станции МЦК

На МЦК появились эскалаторы с датчиками движения

Если пассажиров на эскалаторе нет, то он автоматически замедляется и останавливается

На МЦК появились эскалаторы с датчиками движения

Поезда на МЦК вошли в штатный график движения после сбоя

Причиной неполадок стало срабатывание приборов безопасности

Поезда на МЦК вошли в штатный график движения после сбоя

В поездах МЦК запустили систему обеззараживания воздуха

Система функционирует при помощи ультрафиолетовых ламп

В поездах МЦК запустили систему обеззараживания воздуха

Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут
Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут Как выглядит новая трасса из кабины машиниста
Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут

Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут
Как выглядит новая трасса из кабины машиниста

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытияЗавершение одной из главных столичных строек 2016 года

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытия
Завершение одной из главных столичных строек 2016 года

15 станций МЦК переименуют (обновлено)

Также выбран цвет для обозначения линии на схеме метро

15 станций МЦК переименуют (обновлено)

Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено)

Один из машинистов написал в Instagram, что поезд оказался слишком широким для платформы

Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено)

Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро

Всего планируют открыть 17 пересадок

Осенью откроется 14 пересадок с МКЖД на станции метро

На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова

Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района

На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова

Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября

Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже

Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября

МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо

Открытие кольца запланировано на осень 2016 года

МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо