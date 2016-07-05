Что известно о новом мегапроекте «наземного метро» Схема и подробности Московских центральных диаметров
На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона
Конец вагона обозначается на полу и на колоннах
МЦК и пригородные электрички подключат к единой сети Wi-Fi в Москве
Это случится в 2017 году
На МЦК возник сбой из-за непогоды
Поезда ходят с задержками из-за обледенения контактного провода
4 ноября в Москве откроется новая станция МЦК
«Зорге» станет 30-й работающей станцией на кольце
11 октября в Москве откроются две новые станции МЦК
До этого пассажирам были доступны только 26 остановок
На МЦК появились эскалаторы с датчиками движения
Если пассажиров на эскалаторе нет, то он автоматически замедляется и останавливается
Поезда на МЦК вошли в штатный график движения после сбоя
Причиной неполадок стало срабатывание приборов безопасности
В поездах МЦК запустили систему обеззараживания воздуха
Система функционирует при помощи ультрафиолетовых ламп
Медленное телевидение: Все Московское центральное кольцо за 77 минут Как выглядит новая трасса из кабины машиниста
Как выглядит МЦК накануне открытия Завершение одной из главных столичных строек 2016 года
15 станций МЦК переименуют (обновлено)
Также выбран цвет для обозначения линии на схеме метро
Тестовый поезд МКЖД не подошёл по размеру к платформе (обновлено)
Один из машинистов написал в Instagram, что поезд оказался слишком широким для платформы
На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова
Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района
Московское центральное кольцо будет готово к запуску 1 сентября
Пассажирское движение начнётся несколькими днями позже
МКЖД переименовали в Московское центральное кольцо
Открытие кольца запланировано на осень 2016 года