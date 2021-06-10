Сколько москвичей имеют коллективный иммунитет к коронавирусу, по версии Собянина
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Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции
Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции
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Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
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Систематически физкультурной и спортом занимаются около 4 миллионов горожан
Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской» В новой рубрике рассказываем о москвичах и их жилых пространствах
Самые популярные за десятилетие детские имена в Москве
Самыми популярными за 10 лет стали Анастасия и Александр
Москвичи — о памятнике князю ВладимируГорожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы
Москвичи — о памятнике князю Владимиру Горожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы
20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади
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Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу Опоздания, захламлённые квартиры, семечки на дорогах, хождение по головам и любовь к деньгам — The Village спросил у москвичей и приезжих, что их друг в друге раздражает
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Реальные доходы горожан с учётом инфляции падают с начала года
Самыми популярными у москвичей музыкантами стали Лепс и Земфира
«Яндекс» изучил музыкальные предпочтения горожан и составил хит-парад любимых исполнителей жителей столицы
Сколько медалей завоевали москвичи на Паралимпиаде
Подсчитан вклад жителей Москвы в медальную копилку российской сборной на прошедших Паралимпийских играх
Факт дня: Количество лентяев в Москве
Социологи выяснили, сколько москвичей предпочитают проводить свободное время дома, не читают и не посещают культурных мероприятий.
«Яндекс» выяснил, что снится москвичам
Интернет-компания проанализировала поисковые запросы жителей Москвы и Московской области о сновидениях.
Цифра дня: Чего не хватает москвичам
Жители Москвы рассказали, каких объектов инфраструктуры им не хватает в городе.
Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным
Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.
Цифра дня: Сколько москвичей живёт в Москве
Социологи выяснили, сколько жителей Москвы родились в столице.
Цитата дня: Сергей Иванов о москвичах
Руководитель президентской администрации Сергей Иванов заявил, что москвичи ровным счетом ничего не производят.
Цифра дня: Москвичи установили новый рекорд потребления энергии
Спасаясь от летней жары, москвичи побили собственный рекорд потребления электроэнергии, поставленный в августе 2012 года.