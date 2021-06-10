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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город

Рейтинг
10 июня 2021

Какие проблемы беспокоили москвичей больше всего в этом году

Цифра дня
19 февраля 2021

Сколько москвичей откладывают деньги

Сколько москвичей имеют коллективный иммунитет к коронавирусу, по версии Собянина

Справились с эпидемией лучше жителей Нью-Йорка

Сколько москвичей имеют коллективный иммунитет к коронавирусу, по версии Собянина

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях
Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

Сколько молодых москвичей планируют открыть свой бизнес

И что привлекает жителей столицы в своем деле

Сколько молодых москвичей планируют открыть свой бизнес

Сколько москвичей живут за чертой бедности

В основном это семьи с двумя детьми и пенсионеры

Сколько москвичей живут за чертой бедности

В каких городах больше всего не любят москвичей

Меньше всего жителям столицы симпатизируют в Екатеринбурге

В каких городах больше всего не любят москвичей

Какие проблемы Москвы больше всего волнуют ее жителей

Опрос показал, что москвичи стали больше беспокоиться из-за парковок и мигрантов

Какие проблемы Москвы больше всего волнуют ее жителей

Сколько живут москвичи

По продолжительности жизни горожан Москва уступает лишь Ингушетии

Сколько живут москвичи

Владимир Жириновский — о причинах отсутствия улыбок на лицах москвичей

По словам лидера ЛДПР, таким образом москвичи дают неудовлетворительную оценку работе властей

Владимир Жириновский — о причинах отсутствия улыбок на лицах москвичей

Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей

По словам мэра Москвы, в столице нет «незаслуженных денег»

Собянин: Каждый десятый житель России получает пенсию за счет москвичей

Сколько человек старше 100 лет живут в Москве

400 тысяч москвичей перешагнули отметку в 80 лет

Сколько человек старше 100 лет живут в Москве

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

Сколько москвичей регулярно занимаются спортом

Систематически физкультурной и спортом занимаются около 4 миллионов горожан

Сколько москвичей регулярно занимаются спортом

Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»
Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской» В новой рубрике рассказываем о москвичах и их жилых пространствах
Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»

Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»
В новой рубрике рассказываем о москвичах и их жилых пространствах

Самые популярные за десятилетие детские имена в Москве

Самыми популярными за 10 лет стали Анастасия и Александр

Самые популярные за десятилетие детские имена в Москве

Москвичи — о памятнике князю Владимиру

Москвичи — о памятнике князю ВладимируГорожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы

Москвичи — о памятнике князю Владимиру

Москвичи — о памятнике князю Владимиру
Горожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы

20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади

Блюдо готовили для Книги рекордов Гиннеса

20 тонн греческого салата в самосвале на Красной площади

Самые популярные автомобили у москвичей

Самым востребованным новым легковым автомобилем у жителей столицы стал Hyundai Solaris

Самые популярные автомобили у москвичей

Сколько москвичей проведут всё лето в городе

Большинство опрошенных планируют провести отпуск на даче

Сколько москвичей проведут всё лето в городе

Самые дорогие улицы Москвы

Максимальные арендные ставки в городе зафиксированы в Столешниковом переулке

Самые дорогие улицы Москвы

Средняя продолжительность жизни в Москве

Показатель продолжительности жизни в столице на шесть лет выше показателя в целом по стране

Средняя продолжительность жизни в Москве

Москвичи смогут выбрать места для пешеходных переходов

Предложения от москвичей принимают по электронной почте

Москвичи смогут выбрать места для пешеходных переходов

Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу
Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу Опоздания, захламлённые квартиры, семечки на дорогах, хождение по головам и любовь к деньгам — The Village спросил у москвичей и приезжих, что их друг в друге раздражает
Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу

Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу
Опоздания, захламлённые квартиры, семечки на дорогах, хождение по головам и любовь к деньгам — The Village спросил у москвичей и приезжих, что их друг в друге раздражает

На сколько упали реальные доходы москвичей

Реальные доходы горожан с учётом инфляции падают с начала года

На сколько упали реальные доходы москвичей

Самыми популярными у москвичей музыкантами стали Лепс и Земфира

«Яндекс» изучил музыкальные предпочтения горожан и составил хит-парад любимых исполнителей жителей столицы

Самыми популярными у москвичей музыкантами стали Лепс и Земфира

Сколько медалей завоевали москвичи на Паралимпиаде

Подсчитан вклад жителей Москвы в медальную копилку российской сборной на прошедших Паралимпийских играх

Сколько медалей завоевали москвичи на Паралимпиаде

Продолжительность жизни москвичей

В среднем жители Москвы живут дольше россиян

Продолжительность жизни москвичей

Факт дня: Количество лентяев в Москве

Социологи выяснили, сколько москвичей предпочитают проводить свободное время дома, не читают и не посещают культурных мероприятий.

Факт дня: Количество лентяев в Москве

«Яндекс» выяснил, что снится москвичам

Интернет-компания проанализировала поисковые запросы жителей Москвы и Московской области о сновидениях.

«Яндекс» выяснил, что снится москвичам

Цифра дня: Чего не хватает москвичам

Жители Москвы рассказали, каких объектов инфраструктуры им не хватает в городе.

Цифра дня: Чего не хватает москвичам

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным

Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным

Цифра дня: Сколько москвичей живёт в Москве

Социологи выяснили, сколько жителей Москвы родились в столице.

Цифра дня: Сколько москвичей живёт в Москве

Цитата дня: Сергей Иванов о москвичах

Руководитель президентской администрации Сергей Иванов заявил, что москвичи ровным счетом ничего не производят.

Цитата дня: Сергей Иванов о москвичах

Цифра дня: Москвичи установили новый рекорд потребления энергии

Спасаясь от летней жары, москвичи побили собственный рекорд потребления электроэнергии, поставленный в августе 2012 года.

Цифра дня: Москвичи установили новый рекорд потребления энергии

Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке» The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»

Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»
The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.

Меньше трети москвичей довольны положением дел в столице Только треть москвичей довольны положением дел в столице, считают специалисты ВЦИОМ

Меньше трети москвичей довольны положением дел в столице

Что хорошего построено за последние двадцать лет?
Что хорошего построено за последние двадцать лет? Независимое архитектурное движение 11-47 провело исследование того, знают ли москвичи городскую архитектуру и готовы ли они тратить время на обустройство Москвы.
Что хорошего построено за последние двадцать лет?

Что хорошего построено за последние двадцать лет?
Независимое архитектурное движение 11-47 провело исследование того, знают ли москвичи городскую архитектуру и готовы ли они тратить время на обустройство Москвы.