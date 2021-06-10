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Рейтинг
2021-06-10T13:04:45.000+03:00
10 июня 2021
Какие проблемы беспокоили москвичей больше всего в этом году
Цифра дня
2021-02-19T13:33:08.000+03:00
19 февраля 2021
Сколько москвичей откладывают деньги
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