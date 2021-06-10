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10 июня 2021

Какие проблемы беспокоили москвичей больше всего в этом году

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19 февраля 2021

Сколько москвичей откладывают деньги