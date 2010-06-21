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Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях
Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

В каких городах больше всего не любят москвичей

Меньше всего жителям столицы симпатизируют в Екатеринбурге

В каких городах больше всего не любят москвичей
Меньше всего жителям столицы симпатизируют в Екатеринбурге

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»
Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской» В новой рубрике рассказываем о москвичах и их жилых пространствах
Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»

Семейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»
В новой рубрике рассказываем о москвичах и их жилых пространствах

Москвичи — о памятнике князю Владимиру

Москвичи — о памятнике князю ВладимируГорожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы

Москвичи — о памятнике князю Владимиру

Москвичи — о памятнике князю Владимиру
Горожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы

Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу
Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу Опоздания, захламлённые квартиры, семечки на дорогах, хождение по головам и любовь к деньгам — The Village спросил у москвичей и приезжих, что их друг в друге раздражает
Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу

Москвичи и приезжие о нелюбви друг к другу
Опоздания, захламлённые квартиры, семечки на дорогах, хождение по головам и любовь к деньгам — The Village спросил у москвичей и приезжих, что их друг в друге раздражает

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным

Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.

Цифра дня: Сколько россияне едят в общепите по выходным
Специалисты Foodpanda изучили, когда россияне предпочитают заказывать еду с доставкой в общепите.

Меньше трети москвичей довольны положением дел в столице Только треть москвичей довольны положением дел в столице, считают специалисты ВЦИОМ

Меньше трети москвичей довольны положением дел в столице
Только треть москвичей довольны положением дел в столице, считают специалисты ВЦИОМ

Что хорошего построено за последние двадцать лет?
Что хорошего построено за последние двадцать лет? Независимое архитектурное движение 11-47 провело исследование того, знают ли москвичи городскую архитектуру и готовы ли они тратить время на обустройство Москвы.
Что хорошего построено за последние двадцать лет?

Что хорошего построено за последние двадцать лет?
Независимое архитектурное движение 11-47 провело исследование того, знают ли москвичи городскую архитектуру и готовы ли они тратить время на обустройство Москвы.