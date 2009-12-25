Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)
Его построят у памятника Петру I
Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском
Пешеходы смогут спуститься с моста к реке
На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост
Сроки строительства не обозначены
Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу
Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора
Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)
Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2
В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак
«Гормост» рассказал, что доски будут выглядеть привычно, когда высохнут
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город За проект голосовали покойные
До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК
Все переходы оборудуют лифтами и пандусами
Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове
Его строят на территории жилого комплекса «Символ»
Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года
Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды
Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября
Проезд в сторону Варварки перекроют с 29 декабря
В Москве открыли движение по Крылатскому мосту
Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды
Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»
Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки
Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках
Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне
Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками
Конкурс на его строительство объявил департамент строительства
В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста
Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта 40-50 лет
Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом
Это будет внеуличный пешеходный переход
К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары
В «Сокольниках» построят пешеходный подвесной мост
Мост соединит Фестивальную площадь парка с Путяевскими прудами, экотропой Маточного сада и кемпингом
Власти Москвы хотят озеленить мост, где убили Немцова
К озеленению Москворецкого моста приступят после завершения благоустройства парка «Зарядье»
«Гормост» объяснил уборку цветов с места убийства Немцова
По словам руководителя организации, на мосту запрещено размещать любую атрибутику
В Москве появится вантовый мост со смотровой площадкой
Улицу Народного Ополчения с Нижними Мнёвниками соединит вантовый автомобильный мост длиной 300 метров
На Соколе построили парк на мосту
Возведением зелёного парка занимались активисты проекта Estrorama
Пешеходный мост от Павшинской поймы до «Мякинино» откроют в декабре
В декабре откроется пешеходный мост, соединяющий Павшинскую пойму и «Мякинино»
Фили и Нижние Мнёвники соединят мостом
Московские власти хотят построить мост между районами Фили и Нижние Мнёвники.