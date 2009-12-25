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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)

Его построят у памятника Петру I

Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)

Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском

Пешеходы смогут спуститься с моста к реке

Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском

На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост

Сроки строительства не обозначены

На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу

Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу

Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)

Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2

Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)

В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак

«Гормост» рассказал, что доски будут выглядеть привычно, когда высохнут

В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак

Парящий картонный мост на ВДНХ

Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет

Парящий картонный мост на ВДНХ

В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город За проект голосовали покойные
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город

В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город
За проект голосовали покойные

До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК

Все переходы оборудуют лифтами и пандусами

До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК

Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове

Его строят на территории жилого комплекса «Символ»

Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове

Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года

Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды

Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года

Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября

Проезд в сторону Варварки перекроют с 29 декабря

Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября

В Москве открыли движение по Крылатскому мосту

Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды

В Москве открыли движение по Крылатскому мосту

Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»

Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки

Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»

В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост

Его начнут строить этой осенью

В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках

Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках

Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками

Конкурс на его строительство объявил департамент строительства

Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками

В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста

Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта 40-50 лет

В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста

Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом

Это будет внеуличный пешеходный переход

Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

В «Сокольниках» построят пешеходный подвесной мост

Мост соединит Фестивальную площадь парка с Путяевскими прудами, экотропой Маточного сада и кемпингом

В «Сокольниках» построят пешеходный подвесной мост

Власти Москвы хотят озеленить мост, где убили Немцова

К озеленению Москворецкого моста приступят после завершения благоустройства парка «Зарядье»

Власти Москвы хотят озеленить мост, где убили Немцова

«Гормост» объяснил уборку цветов с места убийства Немцова

По словам руководителя организации, на мосту запрещено размещать любую атрибутику

«Гормост» объяснил уборку цветов с места убийства Немцова

В Москве появится вантовый мост со смотровой площадкой

Улицу Народного Ополчения с Нижними Мнёвниками соединит вантовый автомобильный мост длиной 300 метров

В Москве появится вантовый мост со смотровой площадкой

На Соколе построили парк на мосту

Возведением зелёного парка занимались активисты проекта Estrorama

На Соколе построили парк на мосту

Пешеходный мост от Павшинской поймы до «Мякинино» откроют в декабре

В декабре откроется пешеходный мост, соединяющий Павшинскую пойму и «Мякинино»

Пешеходный мост от Павшинской поймы до «Мякинино» откроют в декабре

Фили и Нижние Мнёвники соединят мостом

Московские власти хотят построить мост между районами Фили и Нижние Мнёвники.

Фили и Нижние Мнёвники соединят мостом

ЗАГС на Живописном мосту и «Аллея влюблённых» обойдутся в 800 млн рублей Московское правительство потратит 650 млн рублей на обустройство дворца бракосочетаний на Живописном мосту, еще 150 млн пойдет на «Аллею влюблённых».

ЗАГС на Живописном мосту и «Аллея влюблённых» обойдутся в 800 млн рублей

Итоги недели в Москве: смотровая площадка на Живописном мосту, «Оливковый пляж» в парке Горького The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели в Москве: смотровая площадка на Живописном мосту, «Оливковый пляж» в парке Горького

В Москве построят пять крупных транспортных развязок Москву ждут новые развязки, трассы и пешеходный мост

В Москве построят пять крупных транспортных развязок

Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.

Нескучный сад

«Мосту» забили «Стрелку»
«Мосту» забили «Стрелку» Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти. 
«Мосту» забили «Стрелку»

«Мосту» забили «Стрелку»
Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти. 

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.