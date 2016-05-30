«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова
Спикер петербургского ЗакСа выключил микрофон депутату Резнику при обсуждении горячего вопроса
Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова Спикер петербургского ЗакСа выключил микрофон депутату Резнику при обсуждении горячего вопроса
Смольный — о появлении моста Кадырова
Представитель петербургской администрации Андрей Кибитов обвинил оппонентов в «нечеловеческой сегрегации героев на своих и чужих»
Смольный — о появлении моста Кадырова Представитель петербургской администрации Андрей Кибитов обвинил оппонентов в «нечеловеческой сегрегации героев на своих и чужих»
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста» Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле
Митинг против моста имени Ахмата Кадырова Пришли около 500 человек
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района