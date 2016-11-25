Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)
Его построят у памятника Петру I
Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено) Его построят у памятника Петру I
Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском
Пешеходы смогут спуститься с моста к реке
Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском Пешеходы смогут спуститься с моста к реке
На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост
Сроки строительства не обозначены
На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост Сроки строительства не обозначены
Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу
Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора
Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора
Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)
Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2
Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено) Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2
В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак
«Гормост» рассказал, что доски будут выглядеть привычно, когда высохнут
В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак «Гормост» рассказал, что доски будут выглядеть привычно, когда высохнут
Парящий картонный мост на ВДНХ Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город За проект голосовали покойные
До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК
Все переходы оборудуют лифтами и пандусами
До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК Все переходы оборудуют лифтами и пандусами
Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове
Его строят на территории жилого комплекса «Символ»
Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове Его строят на территории жилого комплекса «Символ»
Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года
Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды
Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды
Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября
Проезд в сторону Варварки перекроют с 29 декабря
Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября Проезд в сторону Варварки перекроют с 29 декабря
В Москве открыли движение по Крылатскому мосту
Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды
В Москве открыли движение по Крылатскому мосту Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды
Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»
Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки
Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье» Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки
В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост Его начнут строить этой осенью
Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках
Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне
Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне
Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками
Конкурс на его строительство объявил департамент строительства
Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками Конкурс на его строительство объявил департамент строительства
В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста
Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта 40-50 лет
В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта 40-50 лет
Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом
Это будет внеуличный пешеходный переход
Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом Это будет внеуличный пешеходный переход
К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары