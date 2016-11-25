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Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)

Его построят у памятника Петру I

Власти показали, как будет выглядеть мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном» (обновлено)
Его построят у памятника Петру I

Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском

Пешеходы смогут спуститься с моста к реке

Каким будет мост с подсвеченной аркой в Рублево-Архангельском
Пешеходы смогут спуститься с моста к реке

На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост

Сроки строительства не обозначены

На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта построят мост
Сроки строительства не обозначены

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу

Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора

Как в Николе-Ленивце сожгли мост на Масленицу
Огромный арт-объект сделали из поврежденного дерева и строительного мусора

Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)

Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2

Под Патриаршим мостом появится выставочный центр (обновлено)
Благоустроенная территория станет продолжением проекта ГЭС-2

В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак

«Гормост» рассказал, что доски будут выглядеть привычно, когда высохнут

В соцсетях критикуют покраску «Парящего моста» в серый цвет. Власти говорят, что это специальный лак
«Гормост» рассказал, что доски будут выглядеть привычно, когда высохнут

Парящий картонный мост на ВДНХ

Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет

Парящий картонный мост на ВДНХ
Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет

В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город За проект голосовали покойные
В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город

В Москве начали стройку возле ядерного могильника. Радиация может отравить город
За проект голосовали покойные

До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК

Все переходы оборудуют лифтами и пандусами

До конца года в Москве откроются четыре стеклянных моста через МЦК
Все переходы оборудуют лифтами и пандусами

Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове

Его строят на территории жилого комплекса «Символ»

Как будет выглядеть мост с висячими садами в Лефортове
Его строят на территории жилого комплекса «Символ»

Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года

Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды

Мост в Хорошево-Мневниках обещают достроить до конца года
Мост станет последним участком скоростной трассы Северо-Западной хорды

Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября

Проезд в сторону Варварки перекроют с 29 декабря

Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до конца октября
Проезд в сторону Варварки перекроют с 29 декабря

В Москве открыли движение по Крылатскому мосту

Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды

В Москве открыли движение по Крылатскому мосту
Запуск моста улучшит пропускную способность строящейся Северо-Западной хорды

Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»

Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки

Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»
Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки

В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост

Его начнут строить этой осенью

В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост
Его начнут строить этой осенью

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках

Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне

Депутаты сообщили о незаконном строительстве моста в Хорошево-Мневниках
Ему сопутствует вырубка деревьев в природоохранной зоне

Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками

Конкурс на его строительство объявил департамент строительства

Восьмиполосный мост соединит Каширское шоссе с Печатниками
Конкурс на его строительство объявил департамент строительства

В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста

Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта 40-50 лет

В Москве завершилась реконструкция Нагатинского моста
Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта 40-50 лет

Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом

Это будет внеуличный пешеходный переход

Районы Ховрино и Западное Дегунино свяжут пешеходным мостом
Это будет внеуличный пешеходный переход

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

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