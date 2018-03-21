Полицейские снова избили противников новой свалки в подмосковном лесу. Пятерых увезли на скорой
Восемь человек задержали, в том числе женщину с ребенком
Полицейские снова избили противников новой свалки в подмосковном лесу. Пятерых увезли на скорой Восемь человек задержали, в том числе женщину с ребенком
Как проходит протест против «мусорного беспредела» у префектуры ЦАО
Митинг не согласовали власти, поэтому его переквалифицировали в депутатское собрание
Как проходит протест против «мусорного беспредела» у префектуры ЦАО Митинг не согласовали власти, поэтому его переквалифицировали в депутатское собрание
В Москве пройдут протесты против «мусорного беспредела». Акции не согласовали власти В центре города строят станции для упаковки мусора, но жителям ничего не рассказывают
Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено)
По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено) По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства
Артем Любимов наличие гражданства США отрицает
На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства Артем Любимов наличие гражданства США отрицает
В Подмосковье задержали организатора протестов против мусорных полигонов
Задержания экоактивистов прошли в преддверии акции против строительства мусоросжигательного завода
В Подмосковье задержали организатора протестов против мусорных полигонов Задержания экоактивистов прошли в преддверии акции против строительства мусоросжигательного завода
Выбрасывать меньше мусора Чтобы жители Волоколамска и других городов дышали чистым воздухом
В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу
Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины