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Новости

Полицейские снова избили противников новой свалки в подмосковном лесу. Пятерых увезли на скорой

Восемь человек задержали, в том числе женщину с ребенком

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Новости

Полицейские снова избили противников новой свалки в подмосковном лесу. Пятерых увезли на скорой Восемь человек задержали, в том числе женщину с ребенком

Новости

Как проходит протест против «мусорного беспредела» у префектуры ЦАО

Митинг не согласовали власти, поэтому его переквалифицировали в депутатское собрание

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Новости

Как проходит протест против «мусорного беспредела» у префектуры ЦАО Митинг не согласовали власти, поэтому его переквалифицировали в депутатское собрание

В Москве пройдут протесты против «мусорного беспредела». Акции не согласовали власти
Ситуация
В Москве пройдут протесты против «мусорного беспредела». Акции не согласовали властиВ центре города строят станции для упаковки мусора, но жителям ничего не рассказывают
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В Москве пройдут протесты против «мусорного беспредела». Акции не согласовали власти
Ситуация

В Москве пройдут протесты против «мусорного беспредела». Акции не согласовали власти В центре города строят станции для упаковки мусора, но жителям ничего не рассказывают

Новости

Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено)

По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

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Новости

Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено) По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Новости

На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства

Артем Любимов наличие гражданства США отрицает

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Новости

На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства Артем Любимов наличие гражданства США отрицает

Новости

В Подмосковье задержали организатора протестов против мусорных полигонов

Задержания экоактивистов прошли в преддверии акции против строительства мусоросжигательного завода

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Новости

В Подмосковье задержали организатора протестов против мусорных полигонов Задержания экоактивистов прошли в преддверии акции против строительства мусоросжигательного завода

Выбрасывать меньше мусора
Хорошая привычка
Выбрасывать меньше мусораЧтобы жители Волоколамска и других городов дышали чистым воздухом
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Выбрасывать меньше мусора
Хорошая привычка

Выбрасывать меньше мусора Чтобы жители Волоколамска и других городов дышали чистым воздухом

Новости

В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу

Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины

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Новости

В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины

Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске
Ситуация
Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске Мусорный бунт продолжается
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Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске
Ситуация

Что известно об отравлении детей свалочным газом в Волоколамске Мусорный бунт продолжается