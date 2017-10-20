«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив
Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно? Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов
В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода
Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа
В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа
Власти Москвы отказались от строительства новых мусоросжигательных заводов
По словам Собянина, доля отходов в городе, которые отправляются на переработку, достигла 20 %
Власти Москвы отказались от строительства новых мусоросжигательных заводов По словам Собянина, доля отходов в городе, которые отправляются на переработку, достигла 20 %
В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу
Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины
В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины
Прокуратура назвала новый источник зловония в Москве
Информации о причастности к запаху «Экотехпрома» ранее не поступало
Прокуратура назвала новый источник зловония в Москве Информации о причастности к запаху «Экотехпрома» ранее не поступало
Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку
Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии