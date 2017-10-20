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Новости

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе

Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

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Новости

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

Новости

Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив

Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание

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Новости

Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?
Реакция
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов
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Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно?
Реакция

Госдума приравняла сжигание мусора к переработке. Как такое возможно? Одна новая формулировка в законе — еще больше мусоросжигательных заводов

Новости

В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода

Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа

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Новости

В Москве пройдет митинг за закрытие мусоросжигательного завода Городские власти согласовали проведение митинга 24 августа

Новости

Власти Москвы отказались от строительства новых мусоросжигательных заводов

По словам Собянина, доля отходов в городе, которые отправляются на переработку, достигла 20 %

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Власти Москвы отказались от строительства новых мусоросжигательных заводов По словам Собянина, доля отходов в городе, которые отправляются на переработку, достигла 20 %

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В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу

Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины

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Новости

В Подмосковье протестующие против мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу Полиция попросила участников акции понемногу пропускать машины

Новости

Прокуратура назвала новый источник зловония в Москве

Информации о причастности к запаху «Экотехпрома» ранее не поступало

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Прокуратура назвала новый источник зловония в Москве Информации о причастности к запаху «Экотехпрома» ранее не поступало

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Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку

Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии

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Отходы на мусоросжигательных заводах будут проходить дополнительную сортировку Для этого на предприятиях будут использовать японские технологии

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Власти Москвы запретили митинг против строительства мусоросжигательных заводов

Причины отказа власти не уточнили

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Власти Москвы запретили митинг против строительства мусоросжигательных заводов Причины отказа власти не уточнили