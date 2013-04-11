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Новости

Самым перспективным молодым предпринимателем России признан производитель домов-конструкторов

Теперь именно Вадим Кулубеков будет представлять Россию в финале международного предпринимательского конкурса GSEA 2013, который состоится в конце ноября в Вашингтоне

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Новости

Самым перспективным молодым предпринимателем России признан производитель домов-конструкторов Теперь именно Вадим Кулубеков будет представлять Россию в финале международного предпринимательского конкурса GSEA 2013, который состоится в конце ноября в Вашингтоне

Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа
Менеджмент
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапаКраудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.
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Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа
Менеджмент

Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа Краудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.

Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компанииТрое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
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Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании
Менеджмент

Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании Трое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.