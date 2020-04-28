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В популярных чипсах нашли мышьяк и кадмий

Проверку прошли Lays, Pringles и «Русская картошка»

В популярных чипсах нашли мышьяк и кадмий
Проверку прошли Lays, Pringles и «Русская картошка»