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Новости

В Москве арестовали владельца компаний по надстройке пятиэтажек

На Валерия Чернышова завели уголовное дело о мошенничестве еще в мае

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Новости

В Москве арестовали владельца компаний по надстройке пятиэтажек На Валерия Чернышова завели уголовное дело о мошенничестве еще в мае

Новости

В пяти жилых домах надстроят верхние этажи

Можно увеличить высотность домов еще по 41 адресу

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Новости

В пяти жилых домах надстроят верхние этажи Можно увеличить высотность домов еще по 41 адресу

Архитектура

«Дому Болконского» из «Войны и мира» собираются надстроить этаж

Общественное движение «Архнадзор» направило обращение в прокуратуру с просьбой пресечь незаконную реконструкцию дома Волконских на Воздвиженке.

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Архитектура

«Дому Болконского» из «Войны и мира» собираются надстроить этаж Общественное движение «Архнадзор» направило обращение в прокуратуру с просьбой пресечь незаконную реконструкцию дома Волконских на Воздвиженке.