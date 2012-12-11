Новости
В Москве арестовали владельца компаний по надстройке пятиэтажек
На Валерия Чернышова завели уголовное дело о мошенничестве еще в мае
Новости
В Москве арестовали владельца компаний по надстройке пятиэтажек На Валерия Чернышова завели уголовное дело о мошенничестве еще в мае
Новости
В пяти жилых домах надстроят верхние этажи Можно увеличить высотность домов еще по 41 адресу
Архитектура
«Дому Болконского» из «Войны и мира» собираются надстроить этаж
Общественное движение «Архнадзор» направило обращение в прокуратуру с просьбой пресечь незаконную реконструкцию дома Волконских на Воздвиженке.
Архитектура