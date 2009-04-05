Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.