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«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой

QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге

«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой
QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге

На турникеты в метро нанесли наклейки «Проходите слева»

Это позволит ускорить проход пассажиров на станцию после оплаты проезда

На турникеты в метро нанесли наклейки «Проходите слева»
Это позволит ускорить проход пассажиров на станцию после оплаты проезда

Стикеры от «Страдающего Средневековья»

В наборе 12 стикеров с популярными персонажами

Стикеры от «Страдающего Средневековья»
В наборе 12 стикеров с популярными персонажами

Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки

Московское издательство начинает продавать наборы наклеек на пачки сигарет, которыми можно заклеивать «страшные картинки» и предупреждающие надписи.

Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки
Московское издательство начинает продавать наборы наклеек на пачки сигарет, которыми можно заклеивать «страшные картинки» и предупреждающие надписи.

Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.

Система коротких сообщений
"Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.