«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой
QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге
«Тинькофф» выпустил наклейки с QR-кодом для ресторанов. По ним можно забронировать столик со скидкой QR-наклейки появились на дверях заведений в Москве и Петербурге
На турникеты в метро нанесли наклейки «Проходите слева»
Это позволит ускорить проход пассажиров на станцию после оплаты проезда
На турникеты в метро нанесли наклейки «Проходите слева» Это позволит ускорить проход пассажиров на станцию после оплаты проезда
Стикеры от «Страдающего Средневековья» В наборе 12 стикеров с популярными персонажами
Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки
Московское издательство начинает продавать наборы наклеек на пачки сигарет, которыми можно заклеивать «страшные картинки» и предупреждающие надписи.
Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки Московское издательство начинает продавать наборы наклеек на пачки сигарет, которыми можно заклеивать «страшные картинки» и предупреждающие надписи.
Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.