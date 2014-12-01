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10 дней из жизни 10 шеф-поваров
10 дней из жизни 10 шеф-поваров Селфи среди стейков сухой выдержки, покер с друзьями, утреннее чтение Lucky Peach и «музыка шкворчащего масла» — The Village собрал все материалы серии «День из жизни шеф-повара» на одной странице
10 дней из жизни 10 шеф-поваров

10 дней из жизни 10 шеф-поваров
Селфи среди стейков сухой выдержки, покер с друзьями, утреннее чтение Lucky Peach и «музыка шкворчащего масла» — The Village собрал все материалы серии «День из жизни шеф-повара» на одной странице