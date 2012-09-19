На юго-западе Москвы похитили мужчину, снимавшего, как водитель Porsche Cayenne нарушил ПДД
Против нарушителей возбудили уголовное дело
На юго-западе Москвы похитили мужчину, снимавшего, как водитель Porsche Cayenne нарушил ПДД Против нарушителей возбудили уголовное дело
В Москве появится горячая линия для сообщений о нарушителях ПДД
Пожаловаться на нарушающих правила водителей общественного транспорта можно будет в следующем году
В Москве появится горячая линия для сообщений о нарушителях ПДД
Пожаловаться на нарушающих правила водителей общественного транспорта можно будет в следующем году
Штат парковочных инспекторов хотят увеличить вдвое
Сейчас улицы города патрулируют 200 инспекторов Московской административной дорожной инспекции
Штат парковочных инспекторов хотят увеличить вдвое Сейчас улицы города патрулируют 200 инспекторов Московской административной дорожной инспекции
В Москве появилась горячая линия для жалоб на водителей автобусов
По специальному телефонному номеру можно сообщить о нарушениях водителями общественного транспорта правил дорожного движения
В Москве появилась горячая линия для жалоб на водителей автобусов По специальному телефонному номеру можно сообщить о нарушениях водителями общественного транспорта правил дорожного движения
Дорожные камеры начали фиксировать выезд за стоп-линию
Автомобилистов, проезжающих за разметку, отследят с помощью камер.
Дорожные камеры начали фиксировать выезд за стоп-линию Автомобилистов, проезжающих за разметку, отследят с помощью камер.
Цитата дня: Активисты отвоёвывают Большую Дмитровку у Генпрокуратуры
Руководитель «Росагита» провёл рейд против незаконных парковок.
Цитата дня: Активисты отвоёвывают Большую Дмитровку у Генпрокуратуры Руководитель «Росагита» провёл рейд против незаконных парковок.
Тамбовского губернатора обвинили в неоплате парковки в Москве
Департамент транспорта Москвы обещает разобраться с водителем чёрной «ауди» с мигалкой, который, остановившись в зоне платной парковки, прикрыл номера газеткой.
Тамбовского губернатора обвинили в неоплате парковки в Москве Департамент транспорта Москвы обещает разобраться с водителем чёрной «ауди» с мигалкой, который, остановившись в зоне платной парковки, прикрыл номера газеткой.
Видеонаблюдение будет фиксировать выезды на красный свет
Камеры видеонаблюдения на дорогах скоро «научат» фиксировать выезд на красный и движение грузовиков дальше второй полосы.