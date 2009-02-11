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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дом из «Служебного романа» стал объектом культурного наследия

Теперь исторический облик дома нарушать запрещено

Дом из «Служебного романа» стал объектом культурного наследия

Флигель бывшей усадьбы купцов Гандуриных в Москве продадут с аукциона

Начальная цена лота составляет 46,79 миллиона рублей

Флигель бывшей усадьбы купцов Гандуриных в Москве продадут с аукциона

Круглый стол: Каким был и каким должен стать парк Горького? На «Стрелке» прошли круглые столы с архитекторами и общественными деятелями о будущем ЦПКиО им. Горького. The Village публикует первую дискуссию «Наследие: парк вчера и завтра».

Круглый стол: Каким был и каким должен стать парк Горького?

В Москве будут распространять листовки с информацией о памятниках культуры В создании листовок о культурном наследии примут участие современные российские писатели и дизайнеры

В Москве будут распространять листовки с информацией о памятниках культуры

Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы?
Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы? The Village публикует результаты опроса и самые интересные ответы респондентов
Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы?

Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы?
The Village публикует результаты опроса и самые интересные ответы респондентов

Антон Кальгаев Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»

Антон Кальгаев