Дом из «Служебного романа» стал объектом культурного наследия
Теперь исторический облик дома нарушать запрещено
Флигель бывшей усадьбы купцов Гандуриных в Москве продадут с аукциона
Начальная цена лота составляет 46,79 миллиона рублей
Круглый стол: Каким был и каким должен стать парк Горького? На «Стрелке» прошли круглые столы с архитекторами и общественными деятелями о будущем ЦПКиО им. Горького. The Village публикует первую дискуссию «Наследие: парк вчера и завтра».
В Москве будут распространять листовки с информацией о памятниках культуры В создании листовок о культурном наследии примут участие современные российские писатели и дизайнеры
Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы? The Village публикует результаты опроса и самые интересные ответы респондентов
Итоги опроса: Что думают москвичи об архитектурном облике столицы? The Village публикует результаты опроса и самые интересные ответы респондентов
Антон Кальгаев Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»