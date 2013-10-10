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Настя Красильникова о «нефильтрованном аде» ВДНХ

Шеф-редактор The Village рассказала в своём Facebook о развлечениях выставочного центра

Настя Красильникова о «нефильтрованном аде» ВДНХ
Шеф-редактор The Village рассказала в своём Facebook о развлечениях выставочного центра

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ
Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ Многотысячные долги, отключение всего и запрет на выезд за границу — шеф-редактор The Village Настя Красильникова рассказывает, чем для неё обернулась неуплата коммунальных услуг.
Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ
Многотысячные долги, отключение всего и запрет на выезд за границу — шеф-редактор The Village Настя Красильникова рассказывает, чем для неё обернулась неуплата коммунальных услуг.