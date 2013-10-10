Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ Многотысячные долги, отключение всего и запрет на выезд за границу — шеф-редактор The Village Настя Красильникова рассказывает, чем для неё обернулась неуплата коммунальных услуг.