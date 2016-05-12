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Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице
Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года
Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице

Кафе «Дринкит» на  2-й Звенигородской улице
Необычные сырники, «дримкрим» и «секретное» печенье недалеко от улицы 1905 года