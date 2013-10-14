Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Выходные в Москве: 18—20 октября Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в Москве: 18—20 октября Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
События недели: Новый сезон Большого театра в кино, Гончарова в Третьяковке и Дни другого кино Закрытие «Лужников», распродажа в Li-Lu, гастроли викторианского искусства и ещё несколько событий из календаря The Village.