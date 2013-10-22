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Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино

На его место никого не предлагают и не назначают

Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино
На его место никого не предлагают и не назначают

Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина»

Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально

Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина»
Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально

Пресс-секретарь Медведева — о «пропагандистских выпадах» Навального

Она считает, что комментировать материал ФБК «бессмысленно»

Пресс-секретарь Медведева — о «пропагандистских выпадах» Навального
Она считает, что комментировать материал ФБК «бессмысленно»

Хакеры из «Шалтай-Болтай» выставили на продажу переписку пресс-секретаря Дмитрия Медведева

Аукцион продлится на сайте «Международной биржи секретной информации» до 30 января включительно

Хакеры из «Шалтай-Болтай» выставили на продажу переписку пресс-секретаря Дмитрия Медведева
Аукцион продлится на сайте «Международной биржи секретной информации» до 30 января включительно

Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Евромайдан, квёлые голуби, мизулинг, митболы и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря.
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)

Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)
Евромайдан, квёлые голуби, мизулинг, митболы и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря.

Ссылки дня: Взрыв олимпийского факела, Навальный против Прохорова и паспорт смертницы

Новые приключения олимпийского факела, спор Навального и Прохорова, возможная отставка Онищенко и паспорт смертницы — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Взрыв олимпийского факела, Навальный против Прохорова и паспорт смертницы
Новые приключения олимпийского факела, спор Навального и Прохорова, возможная отставка Онищенко и паспорт смертницы — в наших «Ссылках дня».