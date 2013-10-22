Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино
На его место никого не предлагают и не назначают
Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино На его место никого не предлагают и не назначают
Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина»
Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально
Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина» Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально
Пресс-секретарь Медведева — о «пропагандистских выпадах» Навального
Она считает, что комментировать материал ФБК «бессмысленно»
Пресс-секретарь Медведева — о «пропагандистских выпадах» Навального Она считает, что комментировать материал ФБК «бессмысленно»
Хакеры из «Шалтай-Болтай» выставили на продажу переписку пресс-секретаря Дмитрия Медведева
Аукцион продлится на сайте «Международной биржи секретной информации» до 30 января включительно
Хакеры из «Шалтай-Болтай» выставили на продажу переписку пресс-секретаря Дмитрия Медведева Аукцион продлится на сайте «Международной биржи секретной информации» до 30 января включительно
Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Евромайдан, квёлые голуби, мизулинг, митболы и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря.
Ссылки дня: Взрыв олимпийского факела, Навальный против Прохорова и паспорт смертницы
Новые приключения олимпийского факела, спор Навального и Прохорова, возможная отставка Онищенко и паспорт смертницы — в наших «Ссылках дня».