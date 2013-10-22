Итоги 2013: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Евромайдан, квёлые голуби, мизулинг, митболы и другие слова и явления, оказавшиеся в лексиконе горожанина в 2013 году — The Village собрал вторую часть традиционного словаря.