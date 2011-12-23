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В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга»

Это заведение традиционных русских деликатесов

В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга»
Это заведение традиционных русских деликатесов

Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах

Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах
The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.

Гостиница «Будапешт» ушла с молотка

Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.

Гостиница «Будапешт» ушла с молотка
Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.

Гостиница «Националь» ушла с молотка
Гостиница «Националь» ушла с молотка Московские власти нашли покупателя на гостиницу «Националь» всего за десять минут — известный клан Гуцериевых-Шишхановых выложил за нее почти 4,7 миллиарда рублей.
Гостиница «Националь» ушла с молотка

Гостиница «Националь» ушла с молотка
Московские власти нашли покупателя на гостиницу «Националь» всего за десять минут — известный клан Гуцериевых-Шишхановых выложил за нее почти 4,7 миллиарда рублей.