В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга»
Это заведение традиционных русских деликатесов
В гостинице «Националь» открылся ресторан «Белуга» Это заведение традиционных русских деликатесов
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.
Гостиница «Будапешт» ушла с молотка
Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.
Гостиница «Будапешт» ушла с молотка Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.
Гостиница «Националь» ушла с молотка Московские власти нашли покупателя на гостиницу «Националь» всего за десять минут — известный клан Гуцериевых-Шишхановых выложил за нее почти 4,7 миллиарда рублей.