Новости
Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов
Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»
Новости
Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»
Новости
Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого
Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы
Новости
Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы
Еда
LavkaLavka запускает образовательную программу
На тренинг приглашают фермеров, потребителей, производителей, продавцов экопродуктов и просто интересующихся
Еда