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Новости

Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов

Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»

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Новости

Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов Предприниматели не смогут самовольно маркировать продукты как «эко», «bio» или «organic»

Новости

Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого

Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы

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Новости

Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы

Еда

LavkaLavka запускает образовательную программу

На тренинг приглашают фермеров, потребителей, производителей, продавцов экопродуктов и просто интересующихся

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Еда

LavkaLavka запускает образовательную программу На тренинг приглашают фермеров, потребителей, производителей, продавцов экопродуктов и просто интересующихся