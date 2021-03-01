Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

обновлено

Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

1 марта 2021

Три железнодорожных станции Москвы сменят названия с 25 марта

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве

Недавно аэропорту присвоили имя писателя

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве

Назвать сквер в центре Москвы в честь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова

Проект рассмотрят на заседании городского правительства 1 ноября

Назвать сквер в центре Москвы в честь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова

Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова

За такое название проголосовали девять членов из 17

Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова

В Москве появятся станции метро «Филатов луг» и «Хованская»

Всего на Сокольнической линии построят пять новых станций

В Москве появятся станции метро «Филатов луг» и «Хованская»

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так

Фонетист Михаил Штудинер правильно произносит топонимы Москвы

Фонетист Михаил Штудинер правильно произносит топонимы МосквыThe Village попросил автора «Словаря образцового русского ударения» продемонстрировать нормированное произношение названий некоторых географических объектов Москвы и Подмосковья

Фонетист Михаил Штудинер правильно произносит топонимы Москвы

Фонетист Михаил Штудинер правильно произносит топонимы Москвы
The Village попросил автора «Словаря образцового русского ударения» продемонстрировать нормированное произношение названий некоторых географических объектов Москвы и Подмосковья