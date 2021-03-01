Назвать сквер в центре Москвы в честь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова
Проект рассмотрят на заседании городского правительства 1 ноября
Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова
За такое название проголосовали девять членов из 17
В Москве появятся станции метро «Филатов луг» и «Хованская»
Всего на Сокольнической линии построят пять новых станций
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так