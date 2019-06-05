Новый памятник Пушкину в Шереметьеве Недавно аэропорту присвоили имя писателя
Сегодня, 5 июня, в Шереметьеве открыли памятник писателю Александру Пушкину. Ранее аэропорту присвоили имя писателя.
Скульптура художника Александра Бурганова изображает поэта, который декламирует стихотворение. Пушкин держит книгу, на корешке которой есть QR-код — с его помощью можно скачать произведения автора в аудиоформате. В открытии памятника принял участие министр культуры Владимир Мединский.
Также в аэропорту прошли литературные чтения и открылась выставка «Москва и Пушкин» в честь 220-летия писателя.
В конце мая президент Владимир Путин присвоил дополнительные имена 44 аэропортам по всей России. Их выбрали в конкурсе «Великие имена России», который стартовал в октябре 2018 года. Внуково назвали в честь авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово получил имя Михаила Ломоносова.
Источник: ТАСС