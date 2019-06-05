18 мая, вторник
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Новости5 июня 2019

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве Недавно аэропорту присвоили имя писателя

РедакторАлена Дергачева

Сегодня, 5 июня, в Шереметьеве открыли памятник писателю Александру Пушкину. Ранее аэропорту присвоили имя писателя.

Скульптура художника Александра Бурганова изображает поэта, который декламирует стихотворение. Пушкин держит книгу, на корешке которой есть QR-код — с его помощью можно скачать произведения автора в аудиоформате. В открытии памятника принял участие министр культуры Владимир Мединский.

Также в аэропорту прошли литературные чтения и открылась выставка «Москва и Пушкин» в честь 220-летия писателя.

 В конце мая президент Владимир Путин присвоил дополнительные имена 44 аэропортам по всей России. Их выбрали в конкурсе «Великие имена России», который стартовал в октябре 2018 года. Внуково назвали в честь авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово получил имя Михаила Ломоносова.

Источник: ТАСС

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Люди

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Хенде хох, или Вас я попрошу остаться: «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга

Платье-«торт»: Российские марки, у которых стоит искать нарядные вещи

Главная пара обуви на лето: Клоги Crocs на платформе

Послушать Нойза и ЛАУД, посмотреть дрифт, заказать кастом у стритарт-художников: Зачем идти на MEGA URBAN FEST

Критский салат, курица по-сингапурски и семифредо: Что пробовать в ресторанах Екатеринбурга на фестивале «Новые имена»

Первая полоса

Хенде хох, или Вас я попрошу остаться: «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга
Хенде хох, или Вас я попрошу остаться: «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга
Хенде хох, или Вас я попрошу остаться: «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга

Хенде хох, или Вас я попрошу остаться: «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга

Платье-«торт»: Российские марки, у которых стоит искать нарядные вещи
Платье-«торт»: Российские марки, у которых стоит искать нарядные вещи
Платье-«торт»: Российские марки, у которых стоит искать нарядные вещи

Платье-«торт»: Российские марки, у которых стоит искать нарядные вещи

Главная пара обуви на лето: Клоги Crocs на платформе
Главная пара обуви на лето: Клоги Crocs на платформе
Главная пара обуви на лето: Клоги Crocs на платформе

Главная пара обуви на лето: Клоги Crocs на платформе

Послушать Нойза и ЛАУД, посмотреть дрифт, заказать кастом у стритарт-художников: Зачем идти на MEGA URBAN FEST
Промо
Послушать Нойза и ЛАУД, посмотреть дрифт, заказать кастом у стритарт-художников: Зачем идти на MEGA URBAN FEST
Послушать Нойза и ЛАУД, посмотреть дрифт, заказать кастом у стритарт-художников: Зачем идти на MEGA URBAN FEST
Промо

Послушать Нойза и ЛАУД, посмотреть дрифт, заказать кастом у стритарт-художников: Зачем идти на MEGA URBAN FEST

Критский салат, курица по-сингапурски и семифредо: Что пробовать в ресторанах Екатеринбурга на фестивале «Новые имена»
Критский салат, курица по-сингапурски и семифредо: Что пробовать в ресторанах Екатеринбурга на фестивале «Новые имена» Новый проект в рамках «Российского ресторанного фестиваля»
Критский салат, курица по-сингапурски и семифредо: Что пробовать в ресторанах Екатеринбурга на фестивале «Новые имена»

Критский салат, курица по-сингапурски и семифредо: Что пробовать в ресторанах Екатеринбурга на фестивале «Новые имена»
Новый проект в рамках «Российского ресторанного фестиваля»

Ябтакжил: На что способны современные управляющие компании в Екатеринбурге
Промо
Ябтакжил: На что способны современные управляющие компании в Екатеринбурге
Ябтакжил: На что способны современные управляющие компании в Екатеринбурге
Промо

Ябтакжил: На что способны современные управляющие компании в Екатеринбурге

Гуманитарный Science Slam в «Фабрике», концерт группы «Комсомольск» и арт-барахолка с уральским андеграундом

Гуманитарный Science Slam в «Фабрике», концерт группы «Комсомольск» и арт-барахолка с уральским андеграундом

Гуманитарный Science Slam в «Фабрике», концерт группы «Комсомольск» и арт-барахолка с уральским андеграундом

Гуманитарный Science Slam в «Фабрике», концерт группы «Комсомольск» и арт-барахолка с уральским андеграундом

Как найти свою цель и начать двигаться к ней
Как найти свою цель и начать двигаться к ней Опыт известных людей прошлого
Как найти свою цель и начать двигаться к ней

Как найти свою цель и начать двигаться к ней
Опыт известных людей прошлого

Что такое экотревожность

Что такое экотревожностьИ как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом 

Что такое экотревожность

Что такое экотревожность И как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом 

Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День второй — Володя Метёлкин в Чертанове
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День второй — Володя Метёлкин в Чертанове «У меня все в жизни налаживается»
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День второй — Володя Метёлкин в Чертанове

Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День второй — Володя Метёлкин в Чертанове
«У меня все в жизни налаживается»

Свердловский андеграунд, экскурсия по заводу с фонариком и аудиовизуальный перформанс: Куда пойти в «Ночь музеев»
Свердловский андеграунд, экскурсия по заводу с фонариком и аудиовизуальный перформанс: Куда пойти в «Ночь музеев» 18 интересных мест культурной акции в Екатеринбурге
Свердловский андеграунд, экскурсия по заводу с фонариком и аудиовизуальный перформанс: Куда пойти в «Ночь музеев»

Свердловский андеграунд, экскурсия по заводу с фонариком и аудиовизуальный перформанс: Куда пойти в «Ночь музеев»
18 интересных мест культурной акции в Екатеринбурге

«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде
«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов

«Мы не будем работать „на подсосе“»: Зачем рекламщики запускают платформу для социальных проектов
Как работает импакт-маркетинг и почему он будет везде

«Она сделала для моей сексуальной жизни больше, чем все мои партнеры»: Как Татьяна Никонова меняла представления о сексе
«Она сделала для моей сексуальной жизни больше, чем все мои партнеры»: Как Татьяна Никонова меняла представления о сексе
«Она сделала для моей сексуальной жизни больше, чем все мои партнеры»: Как Татьяна Никонова меняла представления о сексе

«Она сделала для моей сексуальной жизни больше, чем все мои партнеры»: Как Татьяна Никонова меняла представления о сексе

«Музыку, как любовь, не выбирают»: Плейлист креатора Никиты Харисова
«Музыку, как любовь, не выбирают»: Плейлист креатора Никиты Харисова
«Музыку, как любовь, не выбирают»: Плейлист креатора Никиты Харисова

«Музыку, как любовь, не выбирают»: Плейлист креатора Никиты Харисова

«4 позиции Бруно» в Syndrome, Gnoomes в «Самоцвете» и лайв Ромы Knigi в «Фабрике»
«4 позиции Бруно» в Syndrome, Gnoomes в «Самоцвете» и лайв Ромы Knigi в «Фабрике»
«4 позиции Бруно» в Syndrome, Gnoomes в «Самоцвете» и лайв Ромы Knigi в «Фабрике»

«4 позиции Бруно» в Syndrome, Gnoomes в «Самоцвете» и лайв Ромы Knigi в «Фабрике»

Ресторан «Итальянцы» у Каменного моста

Ресторан «Итальянцы» у Каменного мостаРимские маритоцци, поке и домашняя паста тренетте

Ресторан «Итальянцы» у Каменного моста

Ресторан «Итальянцы» у Каменного моста Римские маритоцци, поке и домашняя паста тренетте

К вам едет ревизор
Спецпроект
К вам едет ревизор Сдали в лабораторию образцы пыли из салона красоты и узнали, чем мы там дышим
К вам едет ревизор
Спецпроект

К вам едет ревизор
Сдали в лабораторию образцы пыли из салона красоты и узнали, чем мы там дышим

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим» Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград
«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»

«Я объездила весь мир в инвалидной коляске и теперь помогаю другим»
Светлана Нигматуллина посетила больше 30 стран, а потом запустила туры в Калининград

Только полюбили сквиши? А пора покупать попыты и симплы-димплы!
Только полюбили сквиши? А пора покупать попыты и симплы-димплы! Релакс-гаджеты или бесконечная пупырка из TikTok?
Только полюбили сквиши? А пора покупать попыты и симплы-димплы!

Только полюбили сквиши? А пора покупать попыты и симплы-димплы!
Релакс-гаджеты или бесконечная пупырка из TikTok?

Гастроли Ольги Суздалкиной в Momo, Ирена Понарошку в Estory и летний поп-ап фестиваль в Kitchen
Гастроли Ольги Суздалкиной в Momo, Ирена Понарошку в Estory и летний поп-ап фестиваль в Kitchen А также марафон завтраков от «Мы есть» и Паоло Бокколини в Carbonara
Гастроли Ольги Суздалкиной в Momo, Ирена Понарошку в Estory и летний поп-ап фестиваль в Kitchen

Гастроли Ольги Суздалкиной в Momo, Ирена Понарошку в Estory и летний поп-ап фестиваль в Kitchen
А также марафон завтраков от «Мы есть» и Паоло Бокколини в Carbonara

Подпишитесь на рассылку