Сегодня, 5 июня, в Шереметьеве открыли памятник писателю Александру Пушкину. Ранее аэропорту присвоили имя писателя.

Скульптура художника Александра Бурганова изображает поэта, который декламирует стихотворение. Пушкин держит книгу, на корешке которой есть QR-код — с его помощью можно скачать произведения автора в аудиоформате. В открытии памятника принял участие министр культуры Владимир Мединский.

Также в аэропорту прошли литературные чтения и открылась выставка «Москва и Пушкин» в честь 220-летия писателя.