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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение

Увидеть его можно будет невооруженным глазом

Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение

Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом

Три планеты встанут в ряд с 29 декабря по 4 января

Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом

На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние

Полная Луна взойдет вечером 24 октября

На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние

В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами

В день открытия все мероприятия проведут бесплатно

В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

Астрономические явления состоятся в один день

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

В ноябре москвичи смогут увидеть звездопад Леониды и соединение Венеры и Юпитера

Интенсивность потока составит около 20 метеоров в ночь максимума

В ноябре москвичи смогут увидеть звездопад Леониды и соединение Венеры и Юпитера

Москвичи смогут увидеть бордовую Луну

Явление можно будет наблюдать 7 августа

Москвичи смогут увидеть бордовую Луну

В ночь на 18 ноября москвичи смогут увидеть метеорный дождь

Специалисты рекомендуют смотреть звездопад ранним утром и вдали от города

В ночь на 18 ноября москвичи смогут увидеть метеорный дождь

Авиатехник
Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
Авиатехник

Авиатехник
Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов

Где смотреть солнечное затмение
Где смотреть солнечное затмение The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
Где смотреть солнечное затмение

Где смотреть солнечное затмение
The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением

Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой
Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой The Village узнал у специалиста по магнетизму и ионосфере, как необычное небесное явление дошло до столицы
Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой

Физик — о том, почему северное сияние появилось в небе над Москвой
The Village узнал у специалиста по магнетизму и ионосфере, как необычное небесное явление дошло до столицы

Работа авиадиспетчера
Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.
Работа авиадиспетчера

Работа авиадиспетчера
Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.

Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией Хотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией

Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией
Хотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.

Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо»
Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо» Офис креативного агентства в бальном зале особняка на Пироговской набережной.
Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо»

Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо»
Офис креативного агентства в бальном зале особняка на Пироговской набережной.

В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб»
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб» В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб»

В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб»
В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.