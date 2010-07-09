Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение
Увидеть его можно будет невооруженным глазом
Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом
Три планеты встанут в ряд с 29 декабря по 4 января
На этой неделе москвичи смогут наблюдать «жизнерадостное» полнолуние
Полная Луна взойдет вечером 24 октября
В парке Горького стартует сезон наблюдения за звездами
В день открытия все мероприятия проведут бесплатно
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение
Астрономические явления состоятся в один день
В ноябре москвичи смогут увидеть звездопад Леониды и соединение Венеры и Юпитера
Интенсивность потока составит около 20 метеоров в ночь максимума
В ночь на 18 ноября москвичи смогут увидеть метеорный дождь
Специалисты рекомендуют смотреть звездопад ранним утром и вдали от города