В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение
Астрономические явления состоятся в один день
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение Астрономические явления состоятся в один день
Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
Авиатехник Сотрудник аэропорта рассказал, действительно ли новые самолёты самые безопасные, почему российские пилоты так неразборчиво говорят по-английски и зачем вас просят открывать шторки иллюминаторов
Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.
Работа авиадиспетчера Авиадиспетчер анонимно рассказал The Village об особенностях московских аэропортов, системе предупреждения опасного сближения и о том, как разводят самолеты.
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией Хотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобией Хотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.
Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо» Офис креативного агентства в бальном зале особняка на Пироговской набережной.
Офис недели (Петербург): Креативное агентство «Небо» Офис креативного агентства в бальном зале особняка на Пироговской набережной.
В Москве открылся летний кинотеатр «КиноКлуб» В эту среду, седьмого июля, на территории Винзавода проект «F5» и Кино Без Границ открыли летний кинотеатр. Теперь в центре Москвы можно смотреть кино на открытом воздухе за сто пятьдесят рублей.