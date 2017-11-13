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«МБХ медиа»: Доступ к уличным камерам продают в интернете. Так можно найти любого москвича по лицу
И отслеживать передвижения человека
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«МБХ медиа»: Доступ к уличным камерам продают в интернете. Так можно найти любого москвича по лицу И отслеживать передвижения человека
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Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты
Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса
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Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса
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Сколько продавцов в России торгуют контрафактом 46 % из них считают, что это законно
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В России начался эксперимент по маркировке обуви
Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров
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В России начался эксперимент по маркировке обуви Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров
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Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное
ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости
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Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости
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В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя
Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов
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