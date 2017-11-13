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Новости

«МБХ медиа»: Доступ к уличным камерам продают в интернете. Так можно найти любого москвича по лицу

И отслеживать передвижения человека

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Новости

«МБХ медиа»: Доступ к уличным камерам продают в интернете. Так можно найти любого москвича по лицу И отслеживать передвижения человека

Новости

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты

Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса

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Новости

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса

Новости

Сколько продавцов в России торгуют контрафактом

46 % из них считают, что это законно

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Новости

Сколько продавцов в России торгуют контрафактом 46 % из них считают, что это законно

Новости

В России начался эксперимент по маркировке обуви

Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров

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Новости

В России начался эксперимент по маркировке обуви Цена на обувь может снизиться на 10 % за счет ликвидации нелегальных товаров

Новости

Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное

ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости

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Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости

Новости

В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя

Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов

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В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов

Новости

В Москве пройдут рейды по выявлению незаконной продажи пиротехники

Рейды проведут активисты «Безопасной столицы»

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Новости

В Москве пройдут рейды по выявлению незаконной продажи пиротехники Рейды проведут активисты «Безопасной столицы»