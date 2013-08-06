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В Ленобласти установили фальшивые пограничные столбы. И провели к ним мигрантов

Нелегальных мигрантов и их проводника задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В Ленобласти установили фальшивые пограничные столбы. И провели к ним мигрантов
Нелегальных мигрантов и их проводника задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Следственный комитет задержал подозреваемых в расстреле машины полиции в Петербурге

В декабре прошлого года из-за них один сотрудник ОМОНа погиб, другой попал в больницу в тяжёлом состоянии

Следственный комитет задержал подозреваемых в расстреле машины полиции в Петербурге
В декабре прошлого года из-за них один сотрудник ОМОНа погиб, другой попал в больницу в тяжёлом состоянии

Увеличить штрафы за трудоустройство нелегальных мигрантов

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за трудоустройство нелегалов при содействии физических лиц

Увеличить штрафы за трудоустройство нелегальных мигрантов
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за трудоустройство нелегалов при содействии физических лиц

Депортировать нелегалов за счёт работодателей

В 2013 году расходы на выдворение трудовых мигрантов составили 1,5 миллиарда рублей

Депортировать нелегалов за счёт работодателей
В 2013 году расходы на выдворение трудовых мигрантов составили 1,5 миллиарда рублей

Тема недели: Мигранты в большом городе Как борются с мигрантами в странах Европы и Америки и какие методы предлагают жители Бирюлёва, что может быть страшнее визового режима и как мигрантам найти общий язык с местными жителями.

Тема недели: Мигранты в большом городе
Как борются с мигрантами в странах Европы и Америки и какие методы предлагают жители Бирюлёва, что может быть страшнее визового режима и как мигрантам найти общий язык с местными жителями.

Цифра дня: Штрафы за «Русскую зачистку» на рынках

Какой штраф получили националисты после очередной «Русской зачистки» на одном из городских рынков – в нашей «Цифре дня».

Цифра дня: Штрафы за «Русскую зачистку» на рынках
Какой штраф получили националисты после очередной «Русской зачистки» на одном из городских рынков – в нашей «Цифре дня».

Временный пункт содержания мигрантов предлагают устроить в «Крестах»

Петербургские силовики предложили отдать «Кресты» под центр временного содержания нелегальных мигрантов, как только оттуда перевезут всех заключённых. Комитет по инвестициям — за креативный кластер.

Временный пункт содержания мигрантов предлагают устроить в «Крестах»
Петербургские силовики предложили отдать «Кресты» под центр временного содержания нелегальных мигрантов, как только оттуда перевезут всех заключённых. Комитет по инвестициям — за креативный кластер.