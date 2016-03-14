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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
15 новых ресторанов, кафе и баров марта

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»

В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран

В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»