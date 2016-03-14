Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»
В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран