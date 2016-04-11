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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга
«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга И преодолеть ловушки сознания, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными
«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга

«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга
И преодолеть ловушки сознания, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым

«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться
«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться Советы нейробиолога тем, кто много работает и часто меняет часовые пояса
«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться

«Организованный ум»: Как хорошо высыпаться
Советы нейробиолога тем, кто много работает и часто меняет часовые пояса

Что понимают собаки
Что понимают собаки Могут ли они выучить слова, как на самом деле относятся к своим хозяевам и переживают эмоции
Что понимают собаки

Что понимают собаки
Могут ли они выучить слова, как на самом деле относятся к своим хозяевам и переживают эмоции

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

Перед слушателями выступит профессор из Италии

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов