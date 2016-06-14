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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России

Российские университеты укрепили свои позиции по сравнению с предыдущим годом

В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России

Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR

МГУ расположился на 126-м месте

Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR

Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира

В рейтинг попали МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ и НГУ

Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира

Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS

В целом на Россию пришлось больше половины топа лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии

Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS