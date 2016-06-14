В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России
Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ
В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России
Российские университеты укрепили свои позиции по сравнению с предыдущим годом
Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR
МГУ расположился на 126-м месте
Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира
В рейтинг попали МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ и НГУ
Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS
В целом на Россию пришлось больше половины топа лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии