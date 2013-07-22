Планы на выходные: 26−28 июля Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 июля Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.