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Планы на выходные: 26−28 июля
Планы на выходные: 26−28 июля Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 июля

Планы на выходные: 26−28 июля
Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.

События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов

События недели: концерт The XX, Николас Джаар на парковке и фестиваль летательных аппаратов
Дайджест городских событий этой недели: AvantFest в «Музеоне», фестиваль анимации Linoleum и ещё несколько событий из календаря The Village.