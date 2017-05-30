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«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)
«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург) Многообещающий кафе-бар от команды пространства «Бездельники» в помещении конюшен Николаевского дворца
«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)

«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)
Многообещающий кафе-бар от команды пространства «Бездельники» в помещении конюшен Николаевского дворца