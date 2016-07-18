Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах

О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ

В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах

На ВДНХ откроется Музей Рерихов

Государственный музей Востока откроет постоянную экспозицию в павильоне «Здравоохранение»

На ВДНХ откроется Музей Рерихов

В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха

В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка

В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха

В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»

На это потратят 12,5 миллиона рублей

В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»

В Москве появятся улица Николая Рериха и сквер Идальго

В честь Рериха назовут улицу рядом с «посёлком художников» в районе Сокол

В Москве появятся улица Николая Рериха и сквер Идальго

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»