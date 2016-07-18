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Новости

В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах

О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ

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Новости

В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ

Новости

На ВДНХ откроется Музей Рерихов

Государственный музей Востока откроет постоянную экспозицию в павильоне «Здравоохранение»

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Новости

На ВДНХ откроется Музей Рерихов Государственный музей Востока откроет постоянную экспозицию в павильоне «Здравоохранение»

Новости

В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха

В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка

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Новости

В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка

Новости

В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»

На это потратят 12,5 миллиона рублей

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Новости

В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение» На это потратят 12,5 миллиона рублей

Город

В Москве появятся улица Николая Рериха и сквер Идальго

В честь Рериха назовут улицу рядом с «посёлком художников» в районе Сокол

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Город

В Москве появятся улица Николая Рериха и сквер Идальго В честь Рериха назовут улицу рядом с «посёлком художников» в районе Сокол

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицамThe Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
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«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
Интервью

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»