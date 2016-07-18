Новости
В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах
О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ
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В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ
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На ВДНХ откроется Музей Рерихов
Государственный музей Востока откроет постоянную экспозицию в павильоне «Здравоохранение»
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На ВДНХ откроется Музей Рерихов Государственный музей Востока откроет постоянную экспозицию в павильоне «Здравоохранение»
Новости
В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха
В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка
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В усадьбе Лопухиных пройдет выставка картин Николая Рериха В экспозицию войдет около 190 произведений, привезенных в том числе из Нью-Йорка
Новости
В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение»
На это потратят 12,5 миллиона рублей
Новости
В Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке пройдут выставки «Николай Рерих: восхождение» На это потратят 12,5 миллиона рублей
Город
В Москве появятся улица Николая Рериха и сквер Идальго
В честь Рериха назовут улицу рядом с «посёлком художников» в районе Сокол
Город
В Москве появятся улица Николая Рериха и сквер Идальго В честь Рериха назовут улицу рядом с «посёлком художников» в районе Сокол
Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицамThe Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
Интервью