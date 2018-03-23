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Новости

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента

Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

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Новости

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Утро в мире
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Утро в мире

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Утро в мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом OnukaКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Утро в мире

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире