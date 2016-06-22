В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина
Три публичные встречи пройдут 13, 21 и 28 июня в Образовательном центре музея
Куда пропало кольцо Nimb, кто придумал «Рик и Морти» и как мы выбираем цвета Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Куда пропало кольцо Nimb, кто придумал «Рик и Морти» и как мы выбираем цвета Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок
При тестировании кольца в районе Полянки возникли сбои в определении локации
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости
Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке