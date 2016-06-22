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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина

Три публичные встречи пройдут 13, 21 и 28 июня в Образовательном центре музея

В лектории ММОМА и Microsoft о девушках и технологиях выступит Лена Шейдлина

Куда пропало кольцо Nimb, кто придумал «Рик и Морти» и как мы выбираем цвета
Куда пропало кольцо Nimb, кто придумал «Рик и Морти» и как мы выбираем цвета Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Куда пропало кольцо Nimb, кто придумал «Рик и Морти» и как мы выбираем цвета

Куда пропало кольцо Nimb, кто придумал «Рик и Морти» и как мы выбираем цвета
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок

При тестировании кольца в районе Полянки возникли сбои в определении локации

Кольцо с тревожной кнопкой Nimb не работает в центре Москвы из-за глушилок

Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца

Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца
Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости

Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Slack, успех Nimb и польза дронов