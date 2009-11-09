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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол

Игровой набор Nintendo Labo
Игровой набор Nintendo Labo Как превратить приставку Nintendo Switch в мини-рояль, удочку, дом или мотоцикл
Игровой набор Nintendo Labo

Игровой набор Nintendo Labo
Как превратить приставку Nintendo Switch в мини-рояль, удочку, дом или мотоцикл

Скандальная реклама KFC, дискриминация в Tinder и предсказание задержек авиарейсов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скандальная реклама KFC, дискриминация в Tinder и предсказание задержек авиарейсов

Конструктор Nintendo, возвращение Apple и миллиарды на перепродаже доменов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Конструктор Nintendo, возвращение Apple и миллиарды на перепродаже доменов

Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»

Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве
«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»

Уязвимость WhatsApp, борьба с App Store и судьба создателей шоу «+100500»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Уязвимость WhatsApp, борьба с App Store и судьба создателей шоу «+100500»

Провал Super Mario Run, Uber для скорой и верующие против презервативов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Провал Super Mario Run, Uber для скорой и верующие против презервативов

Программирование для гопников, проблемы Magic Leap и стикеры Габрелянова

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Программирование для гопников, проблемы Magic Leap и стикеры Габрелянова

Заморозка Google Fiber, аналог Prisma от Facebook и Обама в Кремниевой долине

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Заморозка Google Fiber, аналог Prisma от Facebook и Обама в Кремниевой долине

Взорвавшийся iPhone 7 Plus, новая консоль Nintendo и украденные полотна Ван Гога

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взорвавшийся iPhone 7 Plus, новая консоль Nintendo и украденные полотна Ван Гога

Летающее такси Airbus, популярность Nintendo 3DS и вероятный выход Android Nougat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Летающее такси Airbus, популярность Nintendo 3DS и вероятный выход Android Nougat

Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»

Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»

Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы
Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы Корреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе
Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы

Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы
Корреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе

Дмитрий Песков — об игре Pokémon GO в стенах Кремля

Пресс-секретарь президента не уверен, водятся ли в Кремле покемоны

Дмитрий Песков — об игре Pokémon GO в стенах Кремля

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube

Секретные чаты Facebook, охота на покемонов и санкции против Theranos

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Секретные чаты Facebook, охота на покемонов и санкции против Theranos

Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo

Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony

Nintendo извинилась за отсутствие в игре однополых пар

До этого разработчиков обвинили в усугублении цифрового неравенства

Nintendo извинилась за отсутствие в игре однополых пар

Годовой убыток Nintendo составил $456 млн

Всему виной — низкие продажи игровой консоли Wii U

Годовой убыток Nintendo составил $456 млн

Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4

Компания планировала достичь этого показателя на две недели позже

Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4

Nintendo использует смартфоны для продвижения своих консолей

Компания всё ещё не намерена заниматься изданием полноценных мобильных игр

Nintendo использует смартфоны для продвижения своих консолей

Китайские власти введут цензуру на видеоигры

Уже известно, что под запретом окажутся разработки, выставляющие правительство страны в невыгодном свете

Китайские власти введут цензуру на видеоигры

Взломана база данных пользователей Nintendo

В результате кибератаки хакерам удалось получить контактные данные 24 000 игроков

Взломана база данных пользователей Nintendo

Эльфы 80-го уровня на «Игромире»
Эльфы 80-го уровня на «Игромире» Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно наблюдают за людьми вокруг. На выходных в Москве прошла выставка видеоигр «Игромир». Её посетители рассказали о том, какого они уровня, чем питаются и как обстоят дела в личной жизни.
Эльфы 80-го уровня на «Игромире»

Эльфы 80-го уровня на «Игромире»
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно наблюдают за людьми вокруг. На выходных в Москве прошла выставка видеоигр «Игромир». Её посетители рассказали о том, какого они уровня, чем питаются и как обстоят дела в личной жизни.