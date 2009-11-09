Самые дорогие в мире бренды, приглашение Цукерберга в Россию и реальный покебол
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Игровой набор Nintendo Labo Как превратить приставку Nintendo Switch в мини-рояль, удочку, дом или мотоцикл
Скандальная реклама KFC, дискриминация в Tinder и предсказание задержек авиарейсов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Конструктор Nintendo, возвращение Apple и миллиарды на перепродаже доменов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»
Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве «Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»
Уязвимость WhatsApp, борьба с App Store и судьба создателей шоу «+100500»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Провал Super Mario Run, Uber для скорой и верующие против презервативов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Программирование для гопников, проблемы Magic Leap и стикеры Габрелянова
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Заморозка Google Fiber, аналог Prisma от Facebook и Обама в Кремниевой долине
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взорвавшийся iPhone 7 Plus, новая консоль Nintendo и украденные полотна Ван Гога
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Летающее такси Airbus, популярность Nintendo 3DS и вероятный выход Android Nougat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал стоимости Nintendo, продажа Yahoo! и развитие «экономофизики»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Биопластик для Ford, Prisma на Android и успехи Nintendo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Я сыграл в Pokémon GO в разных районах Москвы Корреспондент The Village Сергей Бабкин на несколько часов отправился ловить покемонов в городе
Дмитрий Песков — об игре Pokémon GO в стенах Кремля
Пресс-секретарь президента не уверен, водятся ли в Кремле покемоны
Ажиотаж вокруг Pokemon Go, 3D-печать дронов и телевидение на YouTube
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Секретные чаты Facebook, охота на покемонов и санкции против Theranos
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Видеозвонки в WhatsApp, закрытие «Мегамозга» и кинобизнес Nintendo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скидки от Apple, фотоприложение для Forbes и потери Sony
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Nintendo извинилась за отсутствие в игре однополых пар
До этого разработчиков обвинили в усугублении цифрового неравенства
Sony продала уже свыше 5,3 млн приставок PS4
Компания планировала достичь этого показателя на две недели позже
Nintendo использует смартфоны для продвижения своих консолей
Компания всё ещё не намерена заниматься изданием полноценных мобильных игр
Китайские власти введут цензуру на видеоигры
Уже известно, что под запретом окажутся разработки, выставляющие правительство страны в невыгодном свете
Взломана база данных пользователей Nintendo
В результате кибератаки хакерам удалось получить контактные данные 24 000 игроков