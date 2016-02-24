Новости
Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу
Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется
Новости
Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется
Новости
«Ночь на катке» охватит 16 московских парков
Вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены
Новости
«Ночь на катке» охватит 16 московских парков Вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены
Новости
Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам
Дата мероприятия пока неизвестна
Новости
Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам Дата мероприятия пока неизвестна
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