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Новости

Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу

Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется

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Новости

Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется

Новости

«Ночь на катке» охватит 16 московских парков

Вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены

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Новости

«Ночь на катке» охватит 16 московских парков Вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены

Новости

Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам

Дата мероприятия пока неизвестна

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Новости

Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам Дата мероприятия пока неизвестна

Weekend

В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке»

Вход на катки сделают бесплатным

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Weekend

В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке» Вход на катки сделают бесплатным

События

В московских парках пройдёт акция «Ночь на катке»

Мероприятие обещают сделать ежегодным

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События

В московских парках пройдёт акция «Ночь на катке» Мероприятие обещают сделать ежегодным