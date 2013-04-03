Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.