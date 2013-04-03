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Новости

В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы»

Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля

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Новости

В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы» Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля

Новости

Рекламное агентство подало в суд на ВГТРК из-за передачи Малахова

Причиной иска стал выпуск программы под названием «Вечер пожирателей рекламы»

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Новости

Рекламное агентство подало в суд на ВГТРК из-за передачи Малахова Причиной иска стал выпуск программы под названием «Вечер пожирателей рекламы»

Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National Geographic
События недели
Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National GeographicНовая LavkaLavka на Остоженке, четвёртый «Делай саммит», «Ночь пожирателей рекламы» и ещё несколько событий из календаря The Village
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Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National Geographic
События недели

Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National Geographic Новая LavkaLavka на Остоженке, четвёртый «Делай саммит», «Ночь пожирателей рекламы» и ещё несколько событий из календаря The Village

Планы на выходные: 19−21 апреля
Выходные в городе
Планы на выходные: 19−21 апреляЧетыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 19−21 апреля
Выходные в городе

Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.

Weekend

Премьерная «Ночь пожирателей рекламы — 2013» пройдёт в Москве

В этот раз первым городом, где покажут «Ночь пожирателей рекламы», станет Москва.

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Weekend

Премьерная «Ночь пожирателей рекламы — 2013» пройдёт в Москве В этот раз первым городом, где покажут «Ночь пожирателей рекламы», станет Москва.