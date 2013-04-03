Новости
В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы»
Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля
Новости
В «Октябре» пройдет юбилейная «Ночь пожирателей рекламы» Шестичасовой показ рекламных роликов состоится 28 апреля
Новости
Рекламное агентство подало в суд на ВГТРК из-за передачи Малахова
Причиной иска стал выпуск программы под названием «Вечер пожирателей рекламы»
Новости
Рекламное агентство подало в суд на ВГТРК из-за передачи Малахова Причиной иска стал выпуск программы под названием «Вечер пожирателей рекламы»
События недели
Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National GeographicНовая LavkaLavka на Остоженке, четвёртый «Делай саммит», «Ночь пожирателей рекламы» и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Гринуэй в «Манеже», «Голгофа» Макдонаха и снимки National Geographic Новая LavkaLavka на Остоженке, четвёртый «Делай саммит», «Ночь пожирателей рекламы» и ещё несколько событий из календаря The Village
Выходные в городе
Планы на выходные: 19−21 апреляЧетыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Weekend
Премьерная «Ночь пожирателей рекламы — 2013» пройдёт в Москве
В этот раз первым городом, где покажут «Ночь пожирателей рекламы», станет Москва.
Weekend