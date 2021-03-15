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МЫ В СОЦСЕТЯХ

15 марта 2021

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта в офлайн и онлайн форматах

Объявлена программа «Ночи театров»

Акция пройдет в ночь с 23 на 24 марта

Объявлена программа «Ночи театров»

7 причин сходить на Московский культурный форум
ПРОМО
7 причин сходить на Московский культурный форум Подробная программа мероприятий
7 причин сходить на Московский культурный форум
ПРОМО

7 причин сходить на Московский культурный форум
Подробная программа мероприятий

24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

Например, на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке Кайдановского

24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум

К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум

В Москве 26 марта пройдет «Ночь театров»

В рамках мероприятия можно будет посетить спектакли, мастер-классы и экскурсии

В Москве 26 марта пройдет «Ночь театров»

В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум

В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина

В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум

В Москве пройдёт акция «Ночь театров»

Акция начнётся 26 марта в 22:00, а завершится 27 марта в 03:00

В Москве пройдёт акция «Ночь театров»