15 марта 2021
Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта в офлайн и онлайн форматах
24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Например, на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке Кайдановского
В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум
К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице
В Москве 26 марта пройдет «Ночь театров»
В рамках мероприятия можно будет посетить спектакли, мастер-классы и экскурсии
В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум
В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина
В Москве пройдёт акция «Ночь театров»
Акция начнётся 26 марта в 22:00, а завершится 27 марта в 03:00