В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет Московский культурный форум. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.

В мероприятии примут участие около 700 столичных учреждений культуры. Программа форума разделена на две части: деловую и развлекательную. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии, лекции и круглые столы. На них обсудят трудовое право, особенности и способы финансирования культуры, потенциал развития личности через творчество, профобразование для взрослых, современные подходы к проведению фестивалей и экскурсий, а также многое другое.

Развлекательная часть откроется постановкой «Марина Цветаева. Поэт и время» с участием Алисы Гребенщиковой и Московского камерного Шнитке-оркестра под управлением Игоря Громова. Завершится первый день форума концертом солистов Новой Оперы.

«Наш форум — рекордсмен, я напомню, что в прошлом году его посетили 54 тысячи человек. Мы надеемся, что в этом году будет не меньше гостей. Те, кто побывал в прошлом году, точно захотят прийти еще раз», — рассказал Кибовский.