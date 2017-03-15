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В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице

РедакторДмитрий Чертков

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет Московский культурный форум. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского.

В мероприятии примут участие около 700 столичных учреждений культуры. Программа форума разделена на две части: деловую и развлекательную. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии, лекции и круглые столы. На них обсудят трудовое право, особенности и способы финансирования культуры, потенциал развития личности через творчество, профобразование для взрослых, современные подходы к проведению фестивалей и экскурсий, а также многое другое.

Развлекательная часть откроется постановкой «Марина Цветаева. Поэт и время» с участием Алисы Гребенщиковой и Московского камерного Шнитке-оркестра под управлением Игоря Громова. Завершится первый день форума концертом солистов Новой Оперы.

«Наш форум — рекордсмен, я напомню, что в прошлом году его посетили 54 тысячи человек. Мы надеемся, что в этом году будет не меньше гостей. Те, кто побывал в прошлом году, точно захотят прийти еще раз», — рассказал Кибовский.

Завершится мероприятие «Ночью театров». В его рамках Театр оперетты покажет отрывок из спектакля «Вольный ветер мечты», артисты театра Маяковского выйдут на сцену с постановкой «История Маяковки. Эпизоды», а «Балет Москва» продемонстрирует сцены из современного балета «Кафе „Идиот“».

Вход на все мероприятия форума бесплатный.

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